32. EnergaCAMERIMAGE. Trzy kolejne filmy konkursu głównego

Kto powalczy o Złotą Żabę?

Po śmierci znienawidzonego w Watykanie papieża, kardynałowie z całego świata zjeżdżają się na konklawe, by wybrać nowego przywódcę Kościoła. Obradom przewodzi kardynał Lawrence, który ma za zadanie jedynie czuwać nad ich sprawnym przebiegiem. Jednak gdy walka dwóch wrogich frakcji zaostrza się, a na jaw zaczynają wychodzić kompromitujące tajemnice ich kandydatów, Lawrence staje przed dylematem. Czy ma zachować bezstronność i pozwolić wybrać osobę niegodną czy też, wbrew zasadom, opowiedzieć się po którejś ze stron? A może poszukać trzeciego rozwiązania? Okazja nadarza się, gdy tuż przed rozpoczęciem głosowania wśród obradujących pojawia się nikomu nieznany kardynał Benitez, tajemniczy współpracownik nieżyjącego papieża. Kim jest? Kto za nim stoi? Jaki ma cel? Czy instytucję Kościoła czeka wstrząs, jakiego nie było w historii?Uciekając z powojennej Europy, architekt-wizjoner László Toth przybywa do Ameryki, aby odbudować swoje życie – pracę oraz małżeństwo z żoną Erzsébet po tym jak wojna, zmieniające się w jej wyniku granice i reżimy zmusiły ich do rozłąki. Samotny w obcym, nowym dla niego kraju, László osiedla się w Pensylwanii, gdzie zamożny i wpływowy przemysłowiec Harrison Lee Van Buren dostrzega jego talent. Władza i dziedzictwo mają jednak swoją cenę.W ciągu czterech pór roku natura kończy swój cykl. Dziewczyna może stać się kobietą. Brzuch może się zaokrąglić, by dać nowe życie. Można zgubić ścieżkę, która prowadziła bezpiecznie do domu, można żeglować po morzach ku nieznanym lądom. W ciągu czterech pór roku można umrzeć i narodzić się na nowo. Jest rok 1944. W niewielkiej, górskiej wiosce Vermiglio, wojna wydaje się odległa, lecz jej obecność przenika każdy dzień. Nagłe pojawienie się Pietra, dezertera uciekającego przed frontem, zakłóca dynamikę żyjącej tam rodziny lokalnego nauczyciela i odmienia jej członków na zawsze. " Vermiglio " to rozgrywająca się pod koniec II wojny światowej, subtelna i pełna emocjonalnych niuansów opowieść o rodzinnych sekretach, która zachwyca swoją oprawą wizualną oraz wspaniałą grą aktorską.