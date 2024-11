EnergaCAMERIMAGE 2024: Reżyserka "Substancji" wycofuje film. Operator bojkotuje festiwal

Coralie Fargeat wycofuje "Substancję" z festiwalu EnergaCAMERIMAGE

"Mierne produkcje" – słowa, które wstrząsnęły światem filmowym

W Toruniu " Substancja " znalazła się w selekcji konkursu debiutów reżyserskich. Coralie Fargeat jednak ogłosiła poprzez post opublikowany na X, że wycofuje film z festiwalu. Ujawniła również, że operator Benjamin Kračun , nie przyjedzie do Torunia.W jej poście czytamy:Problemy tegorocznej edycji festiwalu EnergaCAMERIMAGE rozpoczęły się wraz z opublikowaniem w magazynie "Cinematography World" tekstu dyrektora imprezy Marka Żydowicza, w której odniósł się m.in. do zarzutu małej reprezentacji kobiet w sekcjach konkursowych festiwalu.W swoim tekście Żydowicz bronił idei, że w procesie selekcji jedynym istotnym kryterium jest wartość artystyczna dzieła, a nie płeć osób odpowiedzialnych za to dzieło. Niestety użył przy tym słowa "mediocre", które stało się iskrą wywołującą pożar. Zachodni odbiorcy odebrali jego słowa, jako stwierdzenie, że kobiety tworzą "mierne produkcje" i dlatego nie ma ich zbyt wiele w programie festiwalu.Marek Żydowicz szybko opublikował przeprosiny za niewłaściwe przekazanie swoich myśli. Mleko się już jednak rozlało. Steve McQueen , który w Toruniu miał odebrać Nagrodę Specjalną dla Wybitnego Reżysera, ogłosił, że nie przyjedzie na EnergaCAMERIMAGE.Na szczęście nie wszyscy odwrócili się od festiwalu. Cate Blanchett potwierdziła, że pozostanie przewodniczącą jury konkursu głównego. A w tym tygodniu ogłoszono, że do Torunia przyjedzie reżyser Alfonso Cuarón