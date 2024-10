32. EnergaCAMERIMAGE. Ostatnie tytuły w konkursie głównym

Kto walczy o Złotą Żabę w 2024 roku?

Lucius, który lata temu był świadkiem śmierci sławnego bohatera Maximusa z rąk swojego wuja, sam musi wyjść na arenę Koloseum, gdy jego dom zostaje podbity przez dwóch cesarzy, sprawujących tyraniczne rządy w Rzymie. Gdy ważą się losy imperium, Lucius musi zmierzyć się ze swoją przeszłością, aby przywrócić Rzymowi dawną chwałę i oddać go w ręce ludu."Diuna: Część Druga", oparta na drugiej połowie powieści, dopełnia przestrogę zawartą w historii wzrostu władzy Paula Atrydy. Zemsta, proroctwo, gorliwi zwolennicy i polityczna manipulacja prowadzą Paula do porzucenia miłości i sumienia, aby przyjąć przeznaczenie, ze świadomością, że zniszczy ono tak wiele. Blitz " śledzi losy George'a, 9-letniego chłopca odesłanego przez matkę Ritę na bezpieczną, angielską wieś z zagrożonego bombardowaniami podczas II wojny światowej miasta. Uparty z natury bohater, zdeterminowany, by wrócić do pozostających we wschodnim Londynie matki oraz dziadka Geralda, wyrusza w pełną przygód podróż. Podczas gdy on znajduje się w ogromnym niebezpieczeństwie, zrozpaczona Rita rusza na poszukiwania syna.Pełny skład konkursu głównego znajdziecie TUTAJ