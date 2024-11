Problemy Camerimage: Cate Blanchett zabiera głos

Cate Blanchett o kontrowersjach wokół wypowiedzi Żydowicza

Wzbudzająca kontrowersje wypowiedź Żydowicza padła na łamach magazynu Cinematography World. Dyrektor i założyciel festiwalu w swoim artykule wyraził zdanie na temat większej reprezentacji operatorek w sekcjach konkursowych, co miałoby wpływać na jakość całego programu. Zadeklarował też, że Camerimage, w odróżnieniu od Cannes Wenecji , będzie. Niedługo później przeprosił za swoje słowa. Nie powstrzymało to McQueena przed wycofaniem się z udziału w imprezie.Do fali krytycznych głosów dołączyło się m.in. British Society of Cinematographers. Teraz na komentarz zdecydowała się przewodnicząca jury Cate Blanchett . Na instagramowym koncie członkini jury Anny Higgs przedstawiono wspólne oświadczenie. Podpisała się pod nim Blanchett i pozostali członkowie składu oceniającego filmy w Konkursie Głównym: Sandy Powell – możemy przeczytać w odpowiedzi.The Hollywood Reporter donosi również, że festiwal rozważa organizację panelu dyskusyjnego z udziałem Blanchett i niektórych członków jury dotyczącego zmian w branży filmowej. Camerimage rusza już w tę sobotę, otworzone pokazem filmu " Blitz ".