32. EnergaCAMERIMAGE. Znamy kolejne tytuły konkursu głównego

Kolejni nominowani do statuetki Złotej Żaby

Irlandia, 1985 rok. W małym miasteczku w hrabstwie Wexford zbliża się okres świąteczny. Handlarz węglem Bill Furlong ciężko pracuje, aby utrzymać siebie, swoją żonę i pięć córek. Pewnego ranka, podczas dostawy towaru do miejscowego klasztoru, mężczyzna dokonuje odkrycia, które zmusza go nie tylko do konfrontacji z własną przeszłością, lecz także z wymownym milczeniem mieszkańców miasta, kontrolowanego przez Kościół katolicki. Film jest ekranizacją powieści autorstwa Claire Keegan o tym samym tytule.Agnes wychodzi za mąż. Nic jednak nie układa się po jej myśli – ukochany nie jest nią specjalnie zainteresowany, teściowa krytykuje na każdym kroku, a pożyczka, którą młoda para wzięła na zakup domu, wydaje się przewyższać możliwości finansowe nowożeńców. Kobieta szybko popada w depresję. Ponieważ jednak znajdujemy się na austriackiej wsi sprzed blisko trzech stuleci, wszyscy myślą, że opętał ją szatan. " Kąpiel diabła " to doskonale udokumentowany historycznie, folkowy dramat, który pozwala widzom wczuć się w bohaterkę postawioną w sytuacji bez wyjścia – a przy okazji spojrzeć na realia życia naszych przodków (a w szczególności przodkiń) z nieco innej perspektywy. Alejandro Monteverde , nagradzany reżyser odpowiedzialny za " Sound of Freedom. Dźwięk wolności ", przedstawia niezwykłą historię Franceski Cabrini, włoskiej imigrantki, która w 1889 roku przybywa do Nowego Jorku. Miasto, które ukazuje się jej oczom to miejsce pełne chorób, przestępczości i ubogich dzieci. Kobieta podejmuje się ambitnego zadania przekonania wrogo nastawionego burmistrza do zapewnienia mieszkań i opieki zdrowotnej najbardziej bezbronnym członkom społeczeństwa. Mimo słabego zdrowia i kiepskiej angielszczyzny, udaje jej się zbudować imperium nadziei, jakiego świat jeszcze nie widział.