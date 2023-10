60% etnicznie zróżnicowani. Oto grupa, która przyzna Złote Globy

Złote Globy najbardziej zróżnicowaną grupą przyznającą nagrody filmowe

Przypomnijmy, że Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej sprzedało się konsorcjum złożonemu z Dick Clark Productions i Eldridge. Była to konsekwencja afery, która wybuchła parę lat temu. Wtedy to w mediach pojawiły się informacje o tym, że. Stowarzyszenie przez pewien czas próbowało wewnętrznie ratować się, ale kolejne podejścia spaliły na panewce.Teraz liczba głosujących na Złote Globy dziennikarzy została potrojona do 300. Szefowa Złotych Globów Helen Hoehne chwali się, że jest to najbardziej zróżnicowane gremium wśród wszystkich przyznających filmowe nagrody.W grupie 300 dziennikarzy są osoby reprezentujące 76 krajów. Gremium jest w 60% etnicznie i rasowo zróżnicowane.Co jednak ciekawe, upadek Hollywoodzkiego Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej zaczął się od artykułu o tym, że w gronie nie ma żadnych czarnych dziennikarzy. Pod tym względem niewiele się zmieniło. W nowej grupie jestNajwiększą mniejszość stanowią osoby o pochodzeniu latynoskim (26,3%). Następnie są osoby o azjatyckich korzeniach (13%), zaś 9% identyfikuje się jako pochodzenia bliskowschodniego.Polskę reprezentuje w Złotych Globach sześć osób:Yola Czaderska-HayekIrena KaciałovičBarbara KoseckaAdam KrukElena RubaszewskaAnna TatarskaPełna lista jest dostępna TUTAJ