Lubicie dinozaury? No jasne, trudno ich nie lubić. A pamiętaciei domowego psozaura? A może największy sentyment macie do klasyki i T-Rexa z samego początku seriiRazem z Circle K zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie i zagłosowania na Waszego ulubionego dinozaura.Ankietę znajdziecie