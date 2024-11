Afera w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej. Była dyrektorka wycofuje swoją rezygnację i twierdzi, że jej grożono

30 października Karolina Rozwód ogłosiła, że po zaledwie trzech miesiącach urzędowania rezygnuje ze stanowiska dyrektorki Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Dziś nastąpił niespodziewany zwrot akcji. Jak informuje "Rzeczpospolita", Rozwód złożyła w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego pismo, w którym wycofała swoją rezygnację. W dokumencie skierowanym do ministry Hanny Wróblewskiej ujawniła, że dymisja została wymuszona przez "bezprawną groźbę".



Karolina Rozwód opisuje kulisy spotkania w ministerstwie



Wymuszenie miało wynikać z faktu, iż Rozwód złożyła ministrze Wróblewskiej wniosek o dymisję swojej zastępczyni Kamili Dorbach. Wicedyrektorka Instytutu zataiła ponoć, że zaginęły "ozliczenia finansowe byłego dyrektora PISF", co wyszło podczas kontroli administracyjno-skarbowej w Instytucie.



W liście, którego treść ujawniła "Rzeczpospolita", czytamy: Oświadczam, że w dniu 30.10.2024 r. zostałam wezwana do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przez Panią Minister Hannę Wróblewską, gdzie – w obecności Dyrektora Departamentu Prawa Autorskiego i Filmu Pana Macieja Dydo – Pani Minister poinformowała mnie o chęci zakończenia ze mną współpracy i zamiarze wszczęcia jeszcze tego samego dnia postępowania odwoławczego z funkcji.



Jak pisze "Rzeczpospolita", ministra Wróblewska podała dwa powody swojej decyzji: nieprawidłowe zawarcie przez Rozwód umowy dotacyjnej z firmą Aurum Film Bodzak Hickinbotham, a także wywieranie przez nią nacisków na Krajową Izbę Producentów Audiowizualnych (KIPA).



W trakcie spotkania z Panią Minister poinformowano mnie, że w związku z podpisaniem powyższej umowy mogę mieć problemy z prokuraturą - opisuje całą sytuację Karolina Rozwód - Wywołało to we mnie potężny stres; po raz pierwszy w moim życiu zawodowym zostałam postawiona w takiej sytuacji.



W mojej ocenie była to próba wywarcia na mnie presji, bym złożyła rezygnację ze stanowiska. Pani Minister poinformowała mnie także, że jeśli chcę uniknąć wszczęcia postępowania odwoławczego, mogę sama zrezygnować z funkcji. Na decyzję pozostawiła mi 15 minut. Moja prośba o dokończenie rozmowy w dniu kolejnym spotkała się z odmową Pani Minister. Pani Minister miała już wydrukowany stosowny dokument – przedłożyła mi do podpisania w »moim« imieniu pismo o zrzeczeniu się funkcji dyrektora – jak rozumiem, przygotowane na ministerialnych urządzeniach. W związku z powyższym, działając w zastraszeniu, pod presją i w stresie złożyłam rezygnację.



W dalszej części listy czytamy: oświadczam, że zanim podpisałam rezygnację, wyjaśniłam Pani Minister, iż: umowę dotacyjną z firmą Aurum Film Bodzak Hickinbotham sp. jawna podpisałam w oparciu o moją wiedzę dotyczącą sprawy na dzień podpisania umowy, w oparciu o informacje, które uzyskałam od Pani Kamili Dorbach, Zastępcy Dyrektora PISF, która była odpowiedzialna za kwestie związane z procedowaniem spraw związanych z zawiadomieniami złożonymi do organów ścigania. Nadmieniam, że procedowanie umowy dotyczącej powyższej dotacji nie zostało wstrzymane przez Panią Kamilę Dorbach podczas pełnienia przez nią obowiązków dyrektora PISF, także po złożeniu stosownych zawiadomień do organów ścigania.



Rozwód zapewnia: decyzję o podpisaniu umowy podjęłam, mając na względzie najlepszy interes PISF, zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym na dzień podpisania umowy.



Jak na razie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie odniosło się do całej sytuacji.



Kim jest Karolina Rozwód?



O tym, że Karolina Rozwód zwyciężyła w konkursie o stanowisko dyrektora PISF, w którym brało udział 13 kandydatów, poinformowano w połowie czerwca. Rozwód objęła stanowisko z początkiem lipca.



Karolina Rozwód jest doświadczoną menadżerką kultury. Była zaangażowana m.in. w tworzenie Polsko-Niemieckiego Funduszu Filmowego, powstanie Lubelskiego Funduszu Filmowego oraz projekt Lublin-Lwów Miasta Filmowe. Od 2012 roku zorganizowała blisko 3000 wydarzeń kulturalnych, była producentką kilkunastu spektakli i koncertów, a także wielu wydawnictw płytowych i książkowych.



Od 2019 roku organizowała Festiwal Danuty Szaflarskiej "Sleboda/Danutka" współpracując z Michałem Merczyńskim.W latach 2011-2023 pełniła funkcję dyrektora Teatru Starego w Lublinie, gdzie prowadziła jedno z najstarszych w Polsce kin studyjnych "Kino Staromiejskie". Wprowadziła do instytucji program filmowy i zorganizowała ponad 100 spotkań z ludźmi kina. W latach 2005-2006 zajmowała się promocją polskiego kina za granicą, koprodukcjami międzynarodowymi, międzynarodowymi kontaktami instytucjonalnymi oraz edukacją filmową w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej.