Keanu Reeves i Sandra Bullock w jednym filmie!

Reeves i Bullock zakochaną parą z problemami

Szczegóły nowego projektu nie są na razie znane. Nie ujawniono ani fabuły ani samego tytułu. Wiemy jedynie tyle, że będzie to "thriller romantyczny".Za scenariusz odpowiada, który pracował przy młodzieżowych widowiskach dystopijnych " Więzień labiryntu " oraz " Seria Niezgodna: Wierna ". Ma też na swoim koncie film biograficzny " Jackie " oraz serial z Robertem De Niro Dzień zero ".Co ciekawe, jednym z producentów filmu jest, który pełnił tę funkcję także przy filmie. Ten film z 1994 roku był wielkim hitem kinowym i na jego planie po raz pierwszy spotkali się Keanu Reeves Optymiści powinni więc trzymać kciuki. Jeśli całej trójce spodoba się wspólna praca, nie można wykluczyć, że będą bardziej skłonni zgodzić się na udział w. Legacy sequel są aktualnie w modzie. Speed. Niebezpieczna prędkość " nie jest jedynym wspólnym filmem w dorobku Reevesa Bullock . Para spotkała się ponowie na planie romansu fantasy. Ten obraz miał swoją premierę w 2006 roku.