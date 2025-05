Wybieramy najlepsze filmy i seriale o blackoucie

Japoński film " Survival Family " pokazuje inne ujęcie paniki i wyzwań, z jakimi mierzą się ludzie dotknięci nagłą utratą prądu. Główny bohater tej słodko-gorzkiej komedii, Yoshiyuki Suzuki ( Fumiyo Kohinata ), mieszka w Tokyo wraz ze swoją rodziną. Pewnego dnia w wyniku rozbłysku słonecznego całe miasto traci dostęp do elektryczności. Dla mieszkańców liczy się tylko przetrwanie. Rozpieszczoną przez dostęp do udogodnień familię sytuacja zmusza do zastanowienia się nad swoim życiem i nagłym przystosowaniem do nowych warunków. Dramat w reżyserii Shinobu Yaguchiego skupia się na portrecie rodzinnej dynamiki pod presją. Dla ludzi z innego kręgu kulturowego stanowi też okazję do zobaczenia codzienności Japończyków oraz wszystkich zmian, jakich muszą dokonać w świecie bez elektryczności. Produkcja nie stroni też od momentów na komediowe fragmenty, w których ekran opuszcza typowa dla filmów o przetrwaniu apokaliptyczna powaga.