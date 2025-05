Czy to idealny kandydat na nowego bohatera "American Psycho"?

Getty Images © Jeff Kravitz

Patrick Schwarzenegger będzie zabijał w "American Psycho"?

patrick schwarzenegger, i've found your breakout role https://t.co/U0z1blhK4e — hunter (@willemragnarssn) April 30, 2025

Nowe "American Psycho" w drodze. Reżyseruje Luca Guadagnino

O czym opowiadało "American Psycho"?

Główna rola w nowej adaptacjito nawet nie pomysł samego Patricka Schwarzeneggera , tylko jego fanów, którzy zauważyli, że pasowałby do roli. Schwarzenegger odpisał na jeden z takich komentarzy na platformie X:Nowepowstaje dla studia Lionsgate. Wersja Guadagnino ma być raczej adaptacją powieści Bretta Eastona Ellisa, a nie remakiem filmu Mary Harron z 2000 roku, którego gwiazdą był Christian Bale Wśród producentów jest Sam Pressman , syn Edwarda R. Pressmana , jednego z producentów poprzedniej ekranizacji powieści Ellisa.Ekranizacja kontrowersyjnej powieści Breta Eastona Ellisa American Psycho " opowiada o losach Patricka Batemana ( Christian Bale ), przystojnego, wykształconego i niezwykle inteligentnego maklera z Wall Street.Dwudziestosiedmioletni Patrick mieszka w luksusowym apartamencie i ubiera się w najdroższych sklepach. W dzień zarabia fortunę na operacjach giełdowych, w nocy wiedzie drugie życie, o którym wie tylko on sam .... i jego ofiary. Patrick jest bowiem seryjnym zabójcą, którego wyczyny niejednemu spędziłyby sen z powiek. Czuje się bezkarny i drwi sobie z wszystkiego i wszystkich. Nikt ani nic nie jest w stanie go powstrzymać. Jak daleko zdoła się posunąć...?