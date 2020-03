Aktorska wersja disneyowskiego "Piotrusia Pana" w drodze na ekran

Alexander Molony i Ever Anderson zagrają tytułowe role w szykowanym przez Disneya widowiskuZa kamerą stanie reżyser David Lowery . Autorem scenariusza jest Toby Halbrooks Inspiracją dla twórców będziePiotruś Pan - chłopiec, który nie chciał dorosnąć - to ulubiony bohater opowieści na dobranoc Wandy, Janka i Michasia. Gdy zabiera ich do magicznej krainy Nibylandii, w której dzieciństwo trwa wiecznie, rozpoczyna się prawdziwa zabawa. Dzięki Dzwoneczkowi i cudownemu proszkowi wszyscy mogą latać i przeżywać niezapomniane przygody, których kulminacyjnym punktem jest ostateczne starcie Piotrusia z jego największym wrogiem - złym Kapitanem Hakiem.