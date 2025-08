Komedia z akcją w Warszawie hitem Prime Video

Znamy wyniki oglądalności filmu "Sojusznicy"

Zobacz nasz wywiad z reżyserem filmu "Sojusznicy"

To, czyli komedia z Idrisem Elbą Johnem Ceną . Film zadebiutował 2 lipca na platformie Prime Video i w ciągu pierwszego miesiąca został obejrzany przezSą to dane podane przez Amazon. Z tego też powodu nie wiemy dokładnie, co to oznacza. Amazon nigdy nie ujawnił, jak definiuje obejrzenie filmu na platformie streamingowej. Wiemy za to, że według przyjętej przez koncern metodologii. Największym hitem platformy Amazonu pozostaje " Czerwona Jedynka ". Za nim znajdują się: " Księgowy 2 " i " Wojna o jutro ".to historia premiera Wielkiej Brytanii i prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ten pierwszy jest byłym żołnierzem sił specjalnych, ten drugi jeszcze nie tak dawno temu był gwiazdą filmów akcji. Panowie nie lubią się i publicznie ze sobą rywalizują. To się jednak zmieni, kiedy obaj znajdą się na celowniku potężnego wroga. Uznani za zmarłych, zostają zmuszeni do współpracy, by przetrwać w Europie Środkowo-Wschodniej i powstrzymać spisek, który grozi wolnemu światu.Część akcji filmurozgrywa się w Polsce (głównie w Warszawie). Niestety ekipa komedii do Polski nie zawitała.