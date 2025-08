Box Office USA: "Fantastyczna 4" odparła atak nowości

Filmy 2025 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



Box office USA: 1-3 sierpnia 2025



Według aktualnych szacunkóww czasie drugiego weekendu zarobiła tylko 40 milionów dolarów. To oznacza spadek aż o 66%. Nie pomogły dobre opinie krytyków i (znacznej części) widzów. Ten spadek jest niemal identyczny do tego, jaki parę miesięcy temu zaliczył dużo mniej lubiany(-68%).W efekcie już teraz możemy jednoznacznie stwierdzić, że w bezpośrednim starciu Marvela DC to ten drugi jest zwycięzcą., który otwarcie miał o niecałe 6,5 miliona lepsze, po 10 dniach ma przewagę nadwynoszącą już prawie 38 milionów dolarów.A widowisko wciąż notuje średnie spadki. W ten weekend tylko o 44%, co przekłada się na łączne wpływy w wysokości 316,2 mln dolarów.. Granicy tej (bez przelicznika inflacyjnego) nie osiągnął poprzedni solowy film o Supermanie , który zatrzymał się na 291 milionach.Zgodnie z oczekiwaniami najlepszą z nowości okazała się animacja. Film zarobił na otwarcie 22,2 mln dolarów. To wynik niezły, ale słabszy od tego, jaki osiągnął oryginał. Tamten film przed trzema laty w dużo gorszym momencie (pod koniec sierpnia, kiedy zaczyna się krótki martwy box-office'owo okres) zarobił 23,95 mln dolarów.Triumfalnego powrotu komedii do kin nie było. Owszem,zanotowała lepszy wynik od prognoz, mimo to trudno mówić o sukcesie. Aktualne szacunki dają filmowi 17 milionów dolarów. Tymczasem w 1991 rokuzarobiła 20,8 mln dolarów. Co istotne, ta kwota nie uwzględnia czwartkowych pokazów przedpremierowym (w przeciwieństwie do nowej, ani nie jest powiększona o inflację. Na tym tle film z Liamem Neesonem wypada ledwie średnio.Największe powody do zadowolenia mają szefowie Neon Films. Horrorzarobił w weekend aż 6,8 mln dolarów. Jest to(po ubiegłorocznym). A nie jest to nawet cała kwota, którą film zgarnął. Debiutował bowiem w środę, więc po pięciu dniach ma już na koncie prawie 11 milionów dolarów.Pierwsza duża nowość w nadchodzącym tygodniu trafi do amerykańskich kin już w środę. To familijna opowieść o radzeniu sobie z żałobą i stratą. W piątek do kin trafi świetnie na razie oceniany horror, a także komedia z Jamie Lee Curtis i Lindsay Lohan. Sequel debiutuje 22 lata po części pierwszej.