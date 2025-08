Minimaraton Horrorów 8.08.2025

Tego wieczoru obejrzycie:• " 13 dni do wakacji " (2025) – premierowo!Beztroski piątkowy wieczór przeradza się w krwawą jatkę. Przedwakacyjna impreza zamienia się w walkę o przetrwanie, gdy goście zostają uwięzieni w domu. Kontrolę nad systemem zabezpieczeń przejmuje tajemniczy morderca. Kto opuści to przyjęcie bez szwanku...?• " Zniknięcia " (2025) – premierowo!Gdy tej samej nocy wszystkie dzieci z jednej klasy znikają bez śladu – poza jednym uczniem – spokojne miasteczko pogrąża się w chaosie. Co stało się o tej konkretnej godzinie? I dlaczego tylko jedno dziecko ocalało? Rozwiązanie tej zagadki może być mroczniejsze niż się spodziewacie...Na maraton horrorów zapraszamy do Multikina 8 sierpnia o godzinie 20:00.