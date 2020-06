Amazon przygotowuje serial na podstawie kultowej mangi

Amazon przygotowuje aktorską wersję kultowej mangi "The Promised Neverland". Producentem wykonawczym będzie Masi Oka (" The Meg ", " Notatnik śmierci "), który połączy siły z Rodneyem Rothmanem Meghan Malloy (" Spider-Man Uniwersum ")."The Promised Neverland" to historia grupy mieszkających w sierocińcu dzieciaków. Pewnego dnia łamią one zasadę zakazującą im opuszczać teren placówki, dzięki czemu odkrywają jej mroczny sekret. Zaczynają wówczas obmyślać plan ucieczki. Manga sprzedała się w ponad 20 milionach egzemplarzy na całym świecie. W Polsce ukazała się nakładem wydawnictwa Waneko.