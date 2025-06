Spin-off animacji "Steven Universe" w drodze na ekran. "Lars of the Stars" powstaje dla Prime Video

Prime Video ogłasza spin-off animacji "Steven Universe", "Młodzi Tytani" z kolejnym sezonem

Bohaterem przygotowywanego dla Prime Video serialu zatytułowanego " Steven Universe: Lars of the Stars " będzie Lars Barriga – bohater, którego poznaliśmy w oryginalnej produkcji. Z opisu fabuły dowiadujemy się, że jest on wiecznym nastolatkiem i kosmicznym przestępcą, który wraz z załogą swojego pirackiego statku przemyca kontrabandę, umyka władzom i odkrywa najmroczniejsze sekrety upadłego Imperium Klejnotów.Projekt znajduje się w rękach Rebecki Sugar Iana Jonesa-Quarteya , czyli twórców emitowanego w latach 2013–2019 oryginału. Choć powstanie przy udziale Cartoon Network Studios, nie będzie emitowany na antenie stacji.Podczas tej samej sesji potwierdzono także, że nowy sezon animacji " Młodzi Tytani: Akcja! " dostał zielone światło. Emisja serialu rozpoczęła się w 2013 roku, do tej pory powstało dziewięć sezonów. Data premiery nowych odcinków zostanie ogłoszona w późniejszym terminie. Młodzi Tytani: Akcja! " cieszą się aktualnie statusem najdłużej emitowanego serialu animowanego z uniwersum DC. W 2018 na ekrany kin trafiła filmowa wersja ich przygód. Przypominamy zwiastun:Tytani odnoszą wrażenie, że wszyscy najsłynniejsi superbohaterowie występują we własnych filmach – znaczy się wszyscy oprócz Młodych Tytanów! Jednak lider grupy – Robin – ma zamiar to zmienić. Chce być postrzegany jako gwiazda, a nie tylko postać drugoplanowa. Gdyby tylko udało im się zwrócić na siebie uwagę najbardziej rozchwytywanego reżysera w Hollywood… Pełni entuzjazmu i zwariowanych pomysłów Młodzi Tytani wyruszają do Tinsel Town w przekonaniu, że uda im się spełnić marzenia. Kiedy grupa trafia w ręce Super-Czarnego charakteru i jego maniackiego planu podbicia całego świata, sytuacja całkowicie wymyka się spod kontroli. Więzy przyjaźni i duch walki łączące członków grupy zaczynają słabnąć, stawiając pod znakiem zapytania przyszłość Młodych Tytanów!