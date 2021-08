Architekt "Dobrego miejsca" zbuduje nowe "Pole marzeń"

Ruszyły prace nad serialem "Field of Dreams" opartym na kultowym filmie " Pole marzeń " z 1989 roku. Projekt powstaje dla serwisu streamingowego Peacock.Nad realizacją serialu czuwa twórca " Dobrego miejsca ", Michael Schur . W przedsięwzięcie zaangażowani są również producent filmowego pierwowzoru Lawrence Gordon oraz studio Universal TV. Pole marzeń " to historia Raya Kinselli ( Kevin Costner ) - farmera ze stanu Iowa, który pod wpływem tajemniczego głosu postanawia zamienić pole kukurydzy w boisko do baseballa. Pomimo kłopotów finansowych oraz zatargów z sąsiadami bohater konsekwentnie dąży do realizacji swojego planu. Ekscentryczne przedsięwzięcie staje się dla Raya szansą, by ponownie odnaleźć w sobie wiarę i miłość, a także rozliczyć się z bolesną przeszłością.Film Phila Aldena Robinsona powstał w oparciu o opowiadanie "Shoeless Joe" pióra W.P. Kinselli. " Pole marzeń " zarobiło w kinach 84 miliony dolarów. Zdobyło także trzy nominacje do Oscara, w tym dla najlepszej produkcji roku.