Ray Liotta. Top 10 ról i filmów z jego udziałem, które powinniście zobaczyć

Któż nie kocha szalonego, niebezpiecznego i nieprzewidywalnego Raya Liotty ? W komedii " Dzika namiętność " zagrał brutala, który po wyjściu z więzienia chce odzyskać swoją żonę. Problem w tym, że ta zakochała się już w innym. Żywiołowa kreacja Liotty sprawiła, że nie można było od niego odwrócić oczu. I choć zasłużenie otrzymał za nią nominację do Złotego Globu , to jednak nie potrafimy wyjść ze zdumienia, że jest to jego JEDYNA nominacja do tej nagrody. Nic dziwnego, że na ekranie tak często bywał wściekły. My też byśmy byli w obliczu takiej niesprawiedliwości.