Autorka "Pięknego poranka" kręci film o matce Mary Shelley. Kim była?

Mary Wollstonecraft – bohaterka filmu "If Love Should Die"

"Piękny poranek" – zwiastun

W czasach kiedy Wollstonecraft głosiła swoje poglądy na temat równości kobiet wobec mężczyzn, były one niezwykle odważne i świeże w dyskursie. To właśnie jej publikacje na temu tego, że kobiety wcale nie są gorsze od mężczyzn, a widoczne w tamtym czasie różnice wynikają raczej z gorszego dostępu do edukacji i elitarnych stanowisk. Wollstonecraft przez wielu uznawana jest do tej pory za matkę ruchu feministycznego. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że jej córką jest Mary Shelley , czyli autorka "Frankensteina".Zdjęcia do filmu zaplanowano na rok 2025 i mają być kręcone w Wielkiej Brytanii, Francji, Skandynawii i Portugalii.O swojej bohaterce Hansen-Løve opowiedziała takimi słowami:Sandra, młoda samotna matka, regularnie odwiedza swojego chorego ojca. Razem z rodziną walczy, by zapewnić mu odpowiednią opiekę. W tym samym czasie ponownie nawiązuje kontakt z Clémentem, dawno nie widzianym przyjacielem. Choć mężczyzna nie jest wolny, zaczynają namiętny romans...