Będzie "Enola Holmes 2". Brown i Cavill w obsadzie

Netflix i Legendary w końcu rozpoczynają przygotowania do realizacji filmu "Enola Holmes 2". W obsadzie ponownie pojawią się Millie Bobby Brown Henry Cavill . Powrócą też reżyser i scenarzysta części pierwszej Harry Bradbeer Cykl bazuje na serii książek młodzieżowych Nancy Springer , na którą obecnie składa się sześć tomów. Ich bohaterką jest młoda Enola, siostra Sherlocka Holmesa . Dziewczyna jest rezolutna i ma równie wielki talent dedukcyjny, co jej słynny brat.Szczegóły fabuły nie są na razie znane.Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to zdjęcia mogą się rozpocząć jeszcze przed końcem tego roku.