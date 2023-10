Hollywood przypomniało sobie o Paulo Coelho. "Alchemik" w drodze na ekran

"Alchemik": długa droga na ekran

Do napisania scenariusza został zatrudniony doświadczony brytyjski autor. W jego CV znajdziemy m.in. " Cudownego chłopaka ", dwie części " Enoli Holmes ", " Skłodowską ", a także seriale " Skins " i " Mroczne materie ".Wydany w 1988 rokusprzedał się do dzisiaj w ponad 100 milionach egzemplarzy. Powieść trafiła do Księgi Rekordów Guinnessa jako najczęściej tłumaczona książka żyjącego autora - można ją przeczytać w ponad 80 językach.to filozoficzna przypowieść o młodym andaluzyjskim pasterzu, który wyrusza w podróż do Egiptu, aby odnaleźć skarb ukryty w piramidach. W trakcie wyprawy bohater odkrywa, jaki jest sens ludzkiego istnienia.Hollywood od wielu lat nosi się z zamiarem zekranizowania powieści Coelho . Przez ponad półtorej dekady z projektem związany był Laurence Fishburne , który chciał wyreżyserować "Alchemika", a także zagrać w nim tytułową rolę. Dwa lata temu pieczę nad przedsięwzięciem przejęła firma producencka Willa Smitha . Zdjęcia miały rozpocząć się we wrześniu 2021 roku w Maroku, a obsadę zasilili m.in. Sebastian de Souza Shohreh Aghdashloo oraz Jordi Mollà . Ostatecznie film nie doszedł jednak do skutku.