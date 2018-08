Będzie kontynuacja "Alienisty"

3 2 1



Tegoroczny przebój stacji TNTdoczeka się kontynuacji. W rolach głównych powrócą Daniel Brühl Serial limitowanybędzie ekranizacją kolejnej powieści Caleba Carra o przygodach Laszlo Kreizlera ( Brühl ), żyjącego w XIX-wiecznym Nowym Jorku ekscentrycznego naukowca. Specjalizujący się w leczeniu schorzeń psychicznych bohater kolejny raz łączy siły z rysownikiem Johnem Moore'em ( Evans ) oraz Sarą Howard ( Fanning ), która w międzyczasie została prywatnym detektywem. Wspólnie próbują odnaleźć zaginione dziecko hiszpańskiego dygnitarza. Trop prowadzi do tajemniczej kobiety znajdującej się pod ochroną gangu Hudson Dusters.zdobył sześć nominacji do Emmy, w tym dla najlepszego serialu limitowanego. Łącznie obejrzało go ponad 50 milionów widzów w grupie wiekowej 18-49.Poniżej przypominamy nasz wywiad z gwiazdami serialu.