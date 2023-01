Wyobrażacie sobie "Jak wytresować smoka" jako kino aktorskie? Nie musicie, film powstanie

"Jak wytresować smoka" jako film aktorski

Ta wiadomość, o ile jest prawdziwa, zapewne podzieli fanów. Jak donosi Daniel Ritchman,Według Ritchmana wytwórnie planują rozwój, które doczekało się już kilku filmów i seriali animowanych. Nowy pomysł polega jednak na tym, by zrobićZa projekt ma podobno odpowiadać Dean Deblois . Doskonale zna on świat " Jak wytresować smoka ", ponieważRitchman nie podał jednak, czy film aktorski byłby po prostupierwszego " Jak wytresować smoka ", czy może raczej opowie, która rozgrywa się w tym samym świecie.Jeden z największych hitów DreamWorks Animation powstał na podstawie książki "Jak wytresować sobie smoka" autorstwa Cressidy Cowell Zazwyczaj filmy o smokach zadowalają się jedną bestią. W tej animacji jest ich całe multum. Mają różne kształty i kolory. Część związana jest żywiołem ognia, ale część ma zupełnie inne umiejętności. Są potężne i rozkoszne, a sama animacja to idealne połączenie wyobraźni twórczej i umiejętności opowiadania wciągających historii.Film okazał się tak wielkim przebojem, że powstały kolejne filmy, seriale, a nawet gry. Na podstawie cyklu ma nawet powstać atrakcja w parku rozrywki Epic Universe. Tam smoki naprawdę ożyją.