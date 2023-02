To już pewne! Powstanie aktorska wersja "Jak wytresować smoka". Kiedy premiera?

Kiedy nowy "Jak wytresować smoka" trafi do kin?

O filmie "Jak wytresować smoka"

Zwiastun filmu "Jak wytresować smoka"

Potwierdziły się informacje, które publikowaliśmy pod koniec stycznia.Potwierdziły się również doniesienia dotyczące twórcy film.Będzie reżyserem, scenarzystą i producentem obrazu.Wiemy też, kiedy film trafi do kin.. Jest to na razie jedyny tytuł, który ma wejść na duże ekrany tego dnia.Niestety oficjalne potwierdzenie nie przynosi żadnych szczegółów dotyczących fabuły nowego projektu.Zazwyczaj filmy o smokach zadowalają się jedną bestią. W tej animacji jest ich całe multum. Mają różne kształty i kolory. Część związana jest żywiołem ognia, ale część ma zupełnie inne umiejętności. Są potężne i rozkoszne, a sama animacja to idealne połączenie wyobraźni twórczej i umiejętności opowiadania wciągających historii.Film okazał się tak wielkim przebojem, że. Na podstawie cyklu ma nawet powstać. Tam smoki naprawdę ożyją.Przypominamy o trwającym głosowaniu w naszej ANKIECIE OSCAROWEJ TUTAJ znajdziecie nominacje we wszystkich kategoriach. Kto Waszym zdaniem powinien zdobyć nagrody Akademii?