Najlepsze filmy o Wikingach. Top 10 filmów, które warto obejrzeć

Filmy o Wikingach nie mogą się obejść bez choćby jednej mocno autorskiej wersji. Najsłynniejszą jest chyba ta przygotowana przez Duńczyka Nicolasa Windinga Refna . Akcja " Valhalli: Mrocznego wojownika " rozgrywa się tysiąc lat temu. To opowieść o jednookim wojowniku, zniewolonym i wystawianym do walk na śmierć i życie. Udaje mu się uwolnić. Dołącza do grupy ochrzczonych Wikingów, którzy planują wyprawę do Ziemi Świętej. Zamiast tego trafiają do nieznanej krainy. " Valhalla: Mroczny wojownik " to dzieło łączące brutalność z kontemplacyjną ciszą. Gwiazdą obrazu jest Mads Mikkelsen