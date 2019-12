BIULETYN: "Van Helsing" skończy się wraz z 5. sezonem

Stacja Syfy zamawia piąty sezon serialu. Jednocześnie poinformowano, że będzie to sezon ostatni. [za: The Hollywood Reporter]Stacja The CW szykuje kontynuację serialu. W przeciwieństwie do oryginału nowa wersja będzie miała odcinki godzinne. W planach jest powrót starej obsady. [za: Deadline]Village Roadshow wyprodukuje serial na podstawie powieści ". Jest to historia żeńskiego oddziału tajnej organizacji, która pomaga uciśnionym kobietom i dzieciom. [za: Deadline] 50 Cent wyprodukuje dla platformy komórkowej Quibi serial animowany. Będzie to ekranizacja komiksu o czarnoskórych superbohaterach, którzy w czasach internetowych trolli i społecznych niesprawiedliwości walczą z potworami, superzłoczyńcami i hejterami. [za: The Hollywood Reporter] Dean DeBlois nawiązuje współpracę ze studiem Universal Pictures. Jednym z pierwszych projektów będzie film hybrydowy. [za: Deadline] Uzo Aduba dołączyli do obsady serialu HBO Max. Jest to historia zakochanej pary z Nigerii, którzy w wyniku konfliktów w ojczyźnie uciekają na Zachód. Ona trafiła do Stanów Zjednoczonych, on wylądował w Londynie. [za: The Hollywood Reporter i Variety]Universal Pictures zakupiło prawa do ekranizacji niewydanej jeszcze powieści Alexandry Andrews. Producentami zostali Chris Morgan Amy Pascal . Szczegóły fabuły nie są na razie znane. [za: Deadline]