Najlepsze filmy 3D. Top 10 filmów, które warto obejrzeć

Największy kasowy hit na liście i film, który - na krótko, ale jednak - zmienił nasze podejście do wielkoekranowego trójwymiaru. Pandory się nie oglądało, na Pandorze się było i jest to w dużej mierze zasługa finezji oraz artystycznego pomyślunku, z jakimi James Cameron podszedł do materii 3D. Nie było w jego filmie tanich, straganiarskich sztuczek, dzid wylatujących z ekranu i "wypukłego" trójwymiaru. Zamiast przenosić elementy magicznego świata na drugą stronę ekranu, twórca " Titanica " zaprosił nas do środka. I cóż to była za fantastyczna podróż. Jasne, " Avatar " to wciąż napompowana budżetowo " Pocahontas ". A jednak do dziś potrafi zrobić wrażenie rozmachem spektaklu oraz skalą wizualnej maestrii. Strach pomyśleć, co się zdarzy, gdy w sequelach Cameron zabierze nas pod wodę.