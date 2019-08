Będzie nowy serial animowany o przygodach kota Garfielda

Kot Garfield powraca do telewizji po kilkuletniej przerwie. Stacja Nickelodeon wyprodukuje nowy serial animowany. Będzie to pierwszy telewizyjny projekt ze słynnym kotem od czasu, którego trzy pierwsze sezony pokazywało Cartoon Network, a dwa kolejne Boomerang.Nowy serial to efekt zakupu Paws, Inc. przez Viacom, właściciela Nickelodeon. Oprócz praw do serialu koncern zajmie się również sprzedażą gadżetów związanych z postaciami wymyślonymi przez Jima Davisa Szczegóły fabuły serialu nie są na razie znane. Garfield to jeden z najsłynniejszych kotów w pop-kulturze. Zadebiutował jako bohater krótkich komiksowych historyjek, później były animowane seriale telewizyjne, a w końcu dwa przeboje kinowe łączące techniki animacji komputerowej z występami żywych aktorów.Na razie nie wiemy, czy umowa kupna wpływa na plany filmowego. Przypomnijmy, że w 2016 roku Alcon Entertainment poinformowało o tym, że szykuje pełnometrażową animację kinową. W ubiegłym roku mówiło się, że reżyserem filmu zostanie Mark Dindal