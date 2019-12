Będzie siódmy sezon serialu "Reno 911!"

Serwis Quibi przygotowuje powrót serialu. Nie będzie to reboot ani remake, tylko ciąg dalszy: sezon siódmy.Powrócić mają gwiazdy i twórcy serialu: Robert Ben Garant Thomas Lennon . To oni napiszą scenariusz i wystąpią w projekcie.Dotychczasowe sześć sezonówemitowano w latach 2003-2009 na Comedy Central. Serial był utrzymany w stylu mockumentu i opowiadał o perypetiach policantów z drogówki.Quibi to skierowana do nastolatków platforma, która ma zadebiutować w kwietniu 2020 roku i opierać się na krótkich materiałach wideo. W przeciwieństwie do Netfliksa czy Hulu, będzie ona dostępna jedynie za pośrednictwem smartfonów.