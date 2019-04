BIULETYN: "SMS do ciebie" dostanie amerykański remake

Jim Strouse został wybrany na stanowisko reżysera filmu. Będzie to remake niemieckiego romansu. Oryginał był historią Clary nie może pozbierać się po stracie swojego ukochanego, który dwa lata wcześniej zginął w wypadku samochodowym. Dziewczyna nie przestaje wysyłać wiadomości na numer, który wcześniej należał do Bena. Nie zdaje sobie jednak sprawy, że został on już przepisany na innego właściciela. Kiedy jej ciepłe i pełne miłości esemesy pojawiają się na ekranie telefonu owdowiałego dziennikarza Marka (Friedrich Mücke), mężczyzna postanawia za wszelką cenę poznać ich autorkę. [za: The Hollywood Reporter] Catherine Schell dołączyli do obsady wspólnego serialu BBC i Netfliksa. Szczegóły projektu nie są na razie znane. Twórcy obiecują, że będzie to klasyczna opowieść Brama Stokera przetworzona na potrzeby odbiorcy z XXI wieku. [za: Variety]Córka Robina Williamsa Zelda szykuje pełnometrażowy debiut reżyserski. Projekt nosi tytuł. Będzie to opowieść o internetowej sesji pytań i odpowiedzi z muzyczną supergwiazdą. Użytkownicy zadający gwieździe pytania stają się ofiarami hakera, który systematycznie ujawnia ich tajemnice. [za: Deadline]Książka Josepha Finderazostanie zmieniona w serial telewizyjny. Jest to historia Juliana Brody, szanowanej sędziny Sądu Najwyższego stanu Massachusetts. Po nocy spędzonej z poznanym na konferencji mężczyzną, kobieta zaczyna być szantażowana. Wkrótce jednak odkrywa, że publiczne poniżenie i być może przekreślenie dorobku zawodowego to nie są najgorsze rzeczy, jakie mogą się wydarzyć. Sędzina postanawia stanąć do walki z szantażystami, co wymagać będzie od niej bezwzględności większej od tej, jaka charakteryzuje jej wrogów. [za: Variety]Życie i twórczość meksykańskiej malarki Fridy Kahlo stanie się tematem filmu animowanego. Projekt nie ma jeszcze tytułu, za to wiadomo, kto go wyreżyseruje. Angaż otrzymała Paloma Baeza . [za: Variety]