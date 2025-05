Kina odetchną! "Minecraft: Film" wkrótce na VOD

"Minecraft: Film" na VOD i Blu-ray. Kiedy premiera?

"Minecraft: Film" – najbardziej kasowa hollywoodzka produkcja 2025 roku

Jak donoszą amerykańskie media,trafi do cyfrowej dystrybucji już. Oczywiście będzie wtedy dostępny na platformach VOD, które oferują kupno cyfrowej wersji lub odpłatne wypożyczenie. Data premiery na platformie Max nie została jeszcze ogłoszona.Fani fizycznych nośników muszą się niestety uzbroić w cierpliwość.Widowiskorozpoczęło podbój kin na początku kwietnia. Do teraz obraz zarobił na całym świeciei wciąż w wielu krajach znajduje się w czołówce lokalnych box-office'ów.Witamy w świecie Minecrafta, gdzie kreatywność nie tylko pomaga tworzyć, lecz jest niezbędna do przetrwania! Czworo nieudaczników - Garrett "Śmieciarz" Garrison ( Jason Momoa ), Henry ( Sebastian Hansen ), Natalie ( Emma Myers ) i Dawn ( Danielle Brooks ) - zmaga się z codziennymi problemami, kiedy nagle tajemniczy portal wciąga ich do Nadziemia - dziwacznej krainy pełnej sześcianów, w której najważniejsza jest wyobraźnia. Aby wrócić do domu, będą musieli zapanować nad tym światem i ochronić go przed złymi stworzeniami, takimi jak pigliny i zombie. W tym celu wyruszają na magiczną wyprawę z nieoczekiwanym towarzyszem - doświadczonym graczem Stevem ( Jack Black ). Ta przygoda zmusi całą piątkę do wykazania się odwagą i odkrycia w sobie cech, dzięki którym każde z nich jest na swój sposób kreatywne. Są to te same cechy, które pomagają żyć w prawdziwym świecie.Reżyseruje Jared Hess (" Napoleon wybuchowiec ", " Nacho Libre ", " Asy bez kasy ").Zwiastun filmu "Minecraft: FIlm"