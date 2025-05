Na Filmwebie ta polska komedia ma 7,1. Teraz zobaczysz ją na Prime Video

O czym opowiada "Piep*zyć Mickiewicza 2"?

Czas na powrót zbuntowanej ekipy z III B i ich niekonwencjonalnego wychowawcy Jana Sienkiewicza! Miłość, kłopoty i szkolne dramaty to codzienność Nel, Dantego i reszty paczki. Do szkoły trafia Korek – nowy, szczególnie uzdolniony matematycznie uczeń, który dołącza do przyjaciół Dantego. Chłopaki chcą go nauczyć, jak podrywać dziewczyny, ale okazuje się, że ich rady pochodzą głównie z internetu. W młodych zaczynają buzować hormony, co powoduje całą masę nieporozumień. Dante marzy o pierwszej nocy z Nel, ona jednak ma wątpliwości, czy są na to gotowi. Jak sprawić, by miłość i przyjaźń przetrwały ten burzliwy etap?Jako nauczyciel wystąpił Dawid Ogrodnik . W obsadzie są także młodzi aktorzy: Karol Rot Za kamerą stanęła Sara Bustamante-Drozdek , która była również odpowiedzialna za część pierwszą. Także za fabułę odpowiadał autor oryginału - Kacper Szymański jest dostępne na platformie Prime Video w ramach abonamentu.