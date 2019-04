BIULETYN: "Wojownik" dostanie drugi sezon

Cinemax zamawia drugi sezon serialupowstałego na bazie pomysłu Bruce'a Lee . [za: Deadline]Disney Channel nie przedłużył. Serial skończy się na trzecim sezonie. [za: The Hollywood Reporter] Adriana Santos i Noah Reyes znaleźli się w obsadzie serialu Jonasa Cuaróna . Jest to historia przebywającego w USA nielegalnie Meksykanina, podobnie jak jego żona. Kiedy kobieta zostanie zatrzymana przez urząd emigracyjny, bohater postanowi przyjąć nową tożsamość pracownika tego urzędu, by uratować żonę. Tak zaczyna się jego ryzykowne podwójne życie. [za: Deadline]Nickelodeon oficjalnie zamawia serial animowany osadzony w uniwersum. Będzie on opowiadał o grupie nastolatków, którzy odkrywają wrak okrętu Gwiezdnej Floty i wykorzystują go, by szukać przygód, sensu życia i wybawienia. Twórcami serialu są Kevin Dan Hagemanowie . [za: The Hollywood Reporter] James Bloor dołączyli do obsady serialu stacji National Geographic. Jest to ekranizacji książki "Drwale". Pod koniec XVII wieku dwóch młodych mężczyzn bez grosza przy duszy, René Sel and Charles Duquet, przybywa do Nowej Francji. Wiążą się z feudałem i w zamian za ziemię trudnią się drwalnictwem. René nie jest w stanie rozliczyć się z właścicielem lasu. Zostaje zmuszony do poślubienia kobiety plemienia Mikmaw. Jego potomkowie żyją pomiędzy dwiema wrogimi kulturami. Charles, przebiegły i bezlitosny, ucieka przed panem feudalnym, zaczyna handlować futrami, a następnie wznawia przedsiębiorstwo drzewne. [za: Deadline]Stacja The CW zamawia kolejne sezony wszystkich swoich seriali, w tym. [za: The Hollywood Reporter] Stefania LaVie znalazły się w obsadzie niezależnego dramatu. Jest to historia licealistki, która ze wszystkich sił próbuje pomóc matce, której paranoidalne urojenia wymykają się spod kontroli. [za: Deadline] Bill Pohlad napisze scenariusz i wyreżyseruje film. Będzie to prawdziwa historia Donniego i Joe Emersonów, których rodzina w latach 70. zastawiła farmę, by mogli nagrać album. Na początku nie był on przebojem. Po 30. latach został jednak odkryty na nowo i bracia nagle stali się sławni. [za: The Hollywood Reporter] Vicky McClure dołączyli do obsady serialu. Będzie to ekranizacja cyklu powieściowego o przygodach pracującego dla MI6 14-nastolatka. [za: Deadline]Twórcyszykują dla Amazonu kolejny serial. Będzie to ekranizacjaMary Gabriel. Będzie to historia pięciu kobiet, które odważyły się wkroczyć do zdominowanego przez mężczyzn świata malarstwa abstrakcyjnego nie jako muzy artystów ale właśnie jako malarki. [za: The Hollywood Reporter]