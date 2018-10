BIULETYN: Aktorskie "My Hero Academia" w przygotowaniu

Legendary szykuje kinowy, aktorski film na bazie popularnej mangi (i serialu anime). Akcja oryginału rozgrywa się w świecie, w którym 80% ludności ma jakieś supermoce. [za: The Hollywood Reporter]Starz planuje spin-offy serialu. Będzie za nie odpowiadać Courtney Kemp . [za: Deadline]Amazon doszedł do porozumienia ze spadkobiercami artystki Any Mendiety, którzy oskarżyli studio o kradzież praw intelektualnych na potrzeby realizacji filmu. Warunki ugody nie zostały ujawnione. [za: The Hollywood Reporter]Scenarzysta Mike McMahan przygotuje komediowy serial animowany. Będzie on opowiadać o pracownikach niższych rangą na najmniej istotnym statku floty gwiezdnej. [za: The Hollywood Reporter] Thora Birch zagra jedną z głównych ról w niezależnym thrillerze. Wcieli się w samotną matkę w nowym związku. Jej życie wywróci do góry nogami nagłe pojawienie się siostry, która przez lata z nią się nie kontaktowała. Jej partnera zagra Macon Blair a siostrę Caitlin Stasey . Za kamerą stanie Lucky McKee . [za: Deadline] Michael Pearce został wybrany na stanowisko reżysera filmu SF. Szczegóły fabuły nie są na razie znane. Scenariusz przygotował Joe Barton. [za: Screen Daily] Alice Eve dołączyli do obsady filmu o Rogerze Ailesie. Obraz opowiada o skandalu obyczajowym, który przed kilkoma laty doprowadził do odejścia z kanału Fox News jego szefa. [za: Deadline]