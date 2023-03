Gwiazda "Euforii" zagra z Julianne Moore dla Apple'a

"Echo Valley": co wiemy o filmie?

Getty Images © David M. Benett



Julianne Moore i Sydney Sweeney - ostatnie ważne role

Serial Killers o "Euforii"

Film nosi tytuł Moore wcieli się w postać Kate Garrett. Kobieta nie może dojść do siebie po osobistej tragedii. Dnie spędza na trenowaniu koni na położonej na uboczu tytułowej farmie. Pewnego dnia po długiej nieobecności na progu domostwa pojawia się jej córka Claire (w tej roli Sweeney ). Jest roztrzęsiona, przerażona i pokryta czyjąś krwią.Pomysłodawcą opowieści o tym, jak daleko posunie się matka, by bronić córki, jest Ingelsby . Za reżyserię odpowiadać będzie jednak zdobywca BAFTA Michael Pearce ).Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to zdjęcia ruszą latem. Julianne Moore w ostatnich latach chętnie występuje w produkcjach. W 2021 roku zagrała w serialowej produkcji platformy. Za swoją kreację otrzymała nominację do Satelity. Zaś ledwie parę tygodni temu na AppleTV+ swoją premierę miał filmz jej udziałem.Karierka Sydney Sweeney z kolei w ostatnich latach rozwijała się głównie za sprawą. W ubiegłym roku zdobyła dwie nominacje do nagród Emmy . Pierwszą za rolę w serialu, drugą za serial. Aktualnie pracuje dla Sony i Marvela w komiksowym widowisku kinowymPrzypominamy o trwającym głosowaniu w naszej ANKIECIE OSCAROWEJ TUTAJ znajdziecie nominacje we wszystkich kategoriach. Kto Waszym zdaniem powinien zdobyć nagrody Akademii?