Bajkowy Dzień Dziecka – perły polskiej animacji na ekranach kin

3 2 1



Znajdź swoje kino na kinastudyjne.pl oraz wydarzeniu FB Dzięki zrekonstruowanym cyfrowo bajkom najmłodsi widzowie będą mieli możliwość na spotkanie nowych bohaterów z dawnych kart. Perły polskiej animacji zachwycają czystości obrazu i dźwięku w jakości pozwalającej na pełne oddanie zamysłu i wirtuozerii twórców.to propozycja nowoczesnej edukacji filmowej adresowanej do najmłodszych. Wychodzi na przeciw potrzebie kontaktu z dzieci z filmem jako dziełem sztuki już od najmłodszych lat. Z myślą o wymagających widzach propozycje filmowe zostały przygotowane przez kina, jako lokalnych animatorów kultury, w atrakcyjnej oprawie. Wśród propozycji repertuarowych kin zobaczyć będzie można zarówno autorskie programy bajkowe m.inBajki, które będzie można zobaczyć w ramach Bajkowego Dnia Dziecka to zrekonstruowana cyfrowo klasyka polskiej animacji ze zbiorów Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego FINADziałalność Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych ma na celu upowszechnianie kultury filmowej w szczególności poprzez rozpowszechnianie w kinach Sieci filmów o wysokich walorach artystycznych oraz podejmowanie działalności edukacyjnej adresowanej do młodej widowni kin. Strukturę Sieci tworzą kina niezależne, które zobowiązały się do realizowania programu SKSiL. Program finansowany jest ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego, który jest operatorem programu.