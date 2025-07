Oto gwiazda kontynuacji "Social Network"?

Getty Images © David Jon

White i Madison gwiazdami nowego "Social Network"?

Źródła donoszą, że. Nie wystosowano jednak jeszcze żadnych oficjalnych ofert. Wynika to z faktu, że film jest ciągle w fazie rozwoju. Sony nie dało mu jeszcze nawet zielonego światła, odsyłającego projekt do produkcji.Według portalu Deadline. To raczej powrót do tematu Facebooka i jego wpływu na świat; studium wpływów platformy społecznościowej na młodych ludzi, szerzenie się przemocy oraz na funkcjonowanie państw.Inspiracją dla scenariusza jest podobno seria artykułów Jeffa Horowitza w "The Wall Street Journal" pod wspólnym tytułemz października 2021 roku, w których zdemaskowane zostały mechanizmy działania największej platformy społecznościowej świata. Blog World of Reel twierdzi, że– była product managerka Facebooka, która ujawniła te wewnętrzne dokumenty firmy. Swoją historię opisała w biografii zatytułowanej "Kobieta, która przeciwstawiła się Facebookowi. Walka o transparentność i odpowiedzialność gigantów technologicznych". Sorkin ma być zarówno scenarzystą, reżyserem, jak i producentem widowiska. Film wyprodukują też Todd Black Wyreżyserowany przez Davida Finchera dramat biograficzny " The Social Network " trafił na ekrany w 2010 roku. Został nagrodzony trzema Oscarami: za najlepszy scenariusz adaptowany, najlepszą muzykę i najlepszy montaż.