Bella Thorne jako syrena. SAG-AFTRA zezwoliło na prace nad filmem

Jack Kilmer

Adam Sigal

Co wiemy o "The Tower"?

Strajk aktorów! Dlaczego do niego doszło?

Zdjęcia do " The Tower " rozpoczęły się na krótko przed ogłoszeniem strajku przez zrzeszający aktorów związek zawodowy SAG-AFTRA. Zawieszono produkcję, twórcy szybko otrzymali jednak zielone światło, by kontynuować pracę.Projekt opisywany jest jako mroczna opowieść o tajemniczej syrenie, która na lata zostaje uwięziona w wieży ciśnień małego miasteczka na południu Stanów Zjednoczonych. Reżyser Adam Sigal mówi, że chce oddać poczucie izolacji i zamiłowanie do włóczęgi, jakie rozwinęło się w nim, gdy dorastał w podobnej miejscowości.powiedział Sigal SAG-AFRTA zrzesza ponad 160 tysięcy aktorów. Na początku czerwca w wewnętrznym referendum 97,9% głosujących opowiedziało się za strajkiem, jeśli w czasie negocjacji z AMPTP nie uda się dojść do porozumienia na temat warunków zatrudniania i pracy oraz rekompensat i tantiem.Wśród najważniejszych postulatów aktorów są:- wzrost stawki minimalnej (która realnie spadła, ponieważ nie była powiększana o inflację)- wzrost tantiem za produkcje prezentowane na platformach streamingowych- określenie zasad wykorzystania sztucznej inteligencji, w szczególności chodzi o prawa do wizerunku aktorów oraz do otrzymywania finansowej rekompensaty, kiedy praca aktorów jest wykorzystywana w procesie nauki sztucznej inteligencji- poprawa warunków pracy