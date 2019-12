Bella Thorne czarnym charakterem w "Chick Fight" i "Masquerade"

Getty Images © Mondadori Portfolio



) jest na fali. Aktorka nie tylko przygotowuje się do reżyserskiego debiutu (film nie ma jeszcze tytułu, a szczegóły fabularne trzymane są w tajemnicy), ale też dołączy niebawem do dwóch projektów - razem z Alekiem Baldwinem zasili obsadę, a następnie zagra główną rolę w thrillerzeGwiazdą pierwszej produkcji będzie Malin Åkerman . Za kamerą stanie Paul Leyden , który z aktorką miał już okazję pracować przy krótkometrażówceFilm jest historią Anny, na którą na raz zwaliła się cała masa problemów. Jej ukochana matka przegrała walkę z nieuleczalną chorobą. Ojciec ujawnił, że jest gejem (co Anna akceptuje, ale boli ją to, że przez lata była oszukiwana). Doprowadziła też do pożaru w swojej nieubezpieczonej kawiarence. Widząc, że kobieta potrzebuje odskoczni, jej przyjaciółka zabiera ją do żeńskiego fight clubu. Tam Anna powoli odkryje swoją wewnętrzną siłę i cel w życiu. Thorne zagra brutalną i mściwą mistrzynię podziemnych walk. Baldwin będzie sfrustrowanym trenerem głównej bohaterki.Druga produkcja opowie historię 11-letniej Casey ( Alyvia Alyn Lind ), która musi samotnie zmierzyć się z bandą włamywaczy dowodzoną przez Rose ( Thorne ). Pisze i reżyseruje Shane Dax Taylor