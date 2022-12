Bella Thorne padła ofiarą seksualizacji dzieci w Hollywood

Bella Thorne oskarża reżysera castingu

Aktorka Bella Thorne twierdzi, że jako 10-letnia dziewczynka i dziecięca aktorka była przedmiotem seksualizacji ze strony dorosłego mężczyzny, od którego zależał jej angaż do roli. Opowiedziała o tym w podcaście u Emily Ratajkowski W audycji "High Low With EmRata" Thorne opowiadała o swoich doświadczeniach w Hollywood - zwłaszcza jako dziecięcej aktorki. Jak utrzymuje, jedną z potencjalnych i najważniejszych ról straciła z powodu reżysera castingu, którego nazwisko zatrzymała w tajemnicy.- spuentowała Ratajkowski.- wyjaśniała dalej Thorne.Przypomnijmy, że w książce z 2019 roku "The Life of Wannabe Mogul: Mental Disarray" Thorne opowiedziała w formie poematu o tym, że była molestowana seksualnie w czasie, gdy pracowała nad serialem " Shake It Up. Taniec rządzi ." oraz nad innymi produkcjami Disney Channel (zatem w czasie, gdy była w wieku 6-14 lat). Choć sugerowała, że jest to osoba związana z branżą filmową, nie wskazała konkretnego oprawcy. Bella Thorne należy do najpopularniejszych aktorek młodego pokolenia. Ta sława była jednak powodem sporych kontrowersji, kiedy w sierpniu 2020 roku aktorka założyła konto na portalu społecznościowym dla dorosłych OnlyFans.W ciągu pierwszego dnia obecności na nim Thorne zarobiła milion dolarów, a w tydzień 2 miliony. Niestety wkrótce rozeszła się wieść, że Thorne obiecała bardziej ryzykowne zdjęcia dla tych fanów, którzy skłonni są zapłacić 200 dolarów. Wiele osób tak uczyniło, ale gdy nie otrzymali nic w zamian, Thorne została oskarżona o próbę wyłudzania pieniędzy, a władze OnlyFans postanowiły zmienić zasady dotyczące przekazywania właścicielom kont na portalu pieniędzy użytkowników płacących za content.Tego było z kolei za wiele dla pracowników seksualnych, dla których portal OnlyFans jest często głównym źródłem bezpieczeństwa finansowego. W sieci zawrzało. Thorne została oskarżona o to, że jej postępowanie wzmacnia stereotyp, że pracownicy seksualni to złodzieje i oszuści, co tylko zwiększa stygmatyzację środowiska. Zmiany przepisów wymuszone po działaniach Thorne na platformie dla wielu zarabiających na OnlyFans oznaczały więcej problemów i mniejszą stabilność finansową. Thorne odniosła się do tej krytyki. Wyraziła żal i skruchę tym, że jej postępowanie mogło zaszkodzić tysiącom osób. Twierdzi, że jej działania mają na celu zmianę podejścia ludzi do seksu i osób, które wykorzystują go w celach zarobkowych. Przypomina, że jej wysiłki związane z destygmatyzacją trwają już od dłuższego czasu. To dlatego rozpoczęła współpracę z pornograficzną platformą streamingową, dla której nakręciła krótkometrażowy film erotyczny " Her & Him ", uhonorowany pięcioma nominacjami w 37. edycji nagród branży pornograficznej AVN Awards.