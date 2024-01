OnlyFans już jej nie kręci. Bella Thorne ma nowe wyzwanie. Reżyseria filmu o geju

Debiut reżyserski Belli Thorne. Co o nim wiemy?

Zwiastun filmu "Bóstwo"

Pierwszy w karierze Thorne reżyserski projekt pełnometrażowy nosi tytuł. Jest on inspirowany prawdziwą historią oraz, który jest obecnie w fazie postprodukcji. Thorne jest nie tylko reżyserką, ale również autorką scenariusza. Aktualnie prowadzi przesłuchania do ról.Szczegóły fabuły filmu nie są znane. Wiemy jedynie tyle, że jest to, czyli najbardziej konserwatywnej i homofobicznej części Stanów Zjednoczonych.Tak o projekcie mówi sama Thorne