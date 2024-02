Bella Thorne znowu reżyseruje. Będzie trauma i surwiwal. O czym opowie "Ash Beneath the Current"?

Bella Thorne kręci już drugi film

Getty Images © Jason LaVeris

Bella Thorne w filmie "Miłosne porachunki"

Debiut reżyserski Belli Thorne. Co o nim wiemy?

Utyka jednak po środku zatoczki, kompletnie odizolowana od jakichkolwiek śladów życia. Będzie musiała przetrwać niebezpieczną podróż zgłębiając tematy żałoby, rodziny i siły ludzkiego ducha.Film jest oparty na historii autorstwa Thorne . Współautorem scenariusza jest Leaf Lieber., powiedziała Thorne Zdjęcia do filmu mają ruszyć latem, gdy dobiegnie końca postprodukcja debiutanckiego filmu Thorne , "Color Your Hurt". Ekipa będzie pracować w Tuscany Film Studios we Włoszech.Pierwszy w karierze Thorne reżyserski projekt pełnometrażowy nosi tytuł. Jest on inspirowany prawdziwą historią oraz Thorne jest nie tylko reżyserką, ale również autorką scenariusza. To, czyli najbardziej konserwatywnej i homofobicznej części Stanów Zjednoczonych.