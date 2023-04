Billy Porter ("Pose") zagra legendarnego pisarza. Co wiemy o filmowej biografii Jamesa Baldwina?

Getty Images © Sophie Bassouls

James Baldwin

Co wiemy o filmowej biografii Jamesa Baldwina?

Kim był James Baldwin?

Skąd znamy Billy'ego Portera?

zagraw filmowej biografii legendarnego pisarza, eseisty i aktywisty. Produkcja nie ma na razie tytułu.– powiedział aktor.nie tylko zagra Jamesa Baldwina w jego filmowej biografii, ale też, wspólnie z, napisze jej scenariusz. Powstanie on na podstawie wydanej w 1994 roku książkizatytułowanej. Porter od dawna podziwia Baldwina. Kiedy w 2019 roku odbierał nagrodę Emmy dla najlepszego aktora w serialu dramatycznym za rolę w, w swojej przemowie cytował jego słowa.urodził się w nowojorskim Harlemie w 1924 roku. Był homoseksualnym Afroamerykaninem i aktywistą walczącym o prawa obywatelskie. W swoich książkach i esejach pisał o problemach seksualności i rasy. Do jego najbardziej znanych dzieł należą powieścioraz zbiory esejówi ". W 2018 roku do kin trafiła wyreżyserowana przez Barry'ego Jenkinsa adaptacja powieści. Twórczośćzainspirowała też twórców dokumentu. Zobaczcie jego zwiastun:najlepiej znany jest z serialu. Rola ta przyniosła mu nagrodę Emmy i Telewizyjną Czarną Szpulę, a także nominacje do Złotych Globów. Mogliśmy zobaczyć go też w komedii. W, którego gwiazdą była, wcielił się w postać wróżki chrzestnej. Gościnnie występował w takich serialach jakczy