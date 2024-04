Steven Spielberg murem za Joe Bidenem. Pomoże mu wygrać wybory?

Steven Spielberg wspiera Joe Bidena

Zwiastun filmu "Fabelmanowie"

Jak podaje The Hollywood Reporter, Spielberg dołączy do kampanii Bidena, aby opracować strategię na sierpniową Narodową Konwencję Demokratów. Reżyser " Szczęk " pomógł również w organizacji konwencji w 2020 roku. Nie wiadomo jak na razie, czy efektem tej współpracy będzie również film na potrzeby kampanii. W 2008 roku Spielberg stworzył taki materiał dla prezydenta Baracka Obamy.Jeśli chodzi o projekty kinowe,, filmu, którego gwiazdą był Steve McQueen Ostatnim dziełem w jego karierze pozostają autobiograficzni " Fabelmanowie " wyróżnieni 7 nominacjami do Oscarów.Sammy Fabelman dorasta w Arizonie po II wojnie światowej. Odkrywając trawiący rodzinę sekret, stara się jej członkom unaocznić prawdę za pomocą potęgi filmu.