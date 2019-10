BIULETYN: Dał Oscara Netfliksowi, teraz będzie pracował dla Apple'a

Getty Images © Frazer Harrison



Po współpracy z Netfliksem Alfonso Cuarón przenosi się do konkurencji. Właśnie podpisał kontrakt na realizację projektów specjalnie dla platformy Apple'a. Co to za projekty, tego na razie nie wiadomo. [za: The Hollywood Reporter] Wayne Knight zagrają u boku Luke'a Wilsona w filmie. Będzie to historia Rusty'ego Russella, weterana I wojny światowej, który w czasach Wielkiej Depresji trenował drużynę futbolową złożoną z osieroconych i porzuconych nastolatków. Ich walka o tytuł mistrzów stanowych przykuwała uwagę wszystkich mieszkańców, w czasach, kiedy nadzieja była na wagę złota. [za: Deadline] Holly Hunter zagra Sally Yates, która przez 10 dni za czasów prezydenta Trumpa była Prokuratorem Generalnym, w serialu. Fabuła bazuje na opublikowanych wspomnieniach Jamesa Comeya, byłego szefa FBI. [za: Deadline] Chuck Lorre szykuje kolejny sitcom.będzie opowiada o perypetiach członka piechoty morskiej i tłumacza arabskiego przydzielonego do jego jednostki, kiedy powracają z misji w Afganistanie do Ameryki. [za: The Hollywood Reporter] Kerry Washington dołączyła do gwiazdorskiej obsady netfliksowego. Jest to historia gwiazd Broadwayu, które po fatalnych recenzjach ich najnowszego projektu, potrzebują czegoś, dzięki czemu będą mogły się zrehabilitować. Tym celem staje się pomoc licealistce z Indiany, która chciała wziąć na bal studniówkowy swoją dziewczynę, ale organizatorzy jej na to nie pozwalają. [za: Deadline] Jenna Ortega dołączyła do obsady netfliksowego filmu. Zagra 14-latkę, która korzysta ze specjalnego dnia, kiedy rodzice na wszystkie prośby dzieci odpowiadają "tak", by spełnić swoje marzenia. Wkrótce odkryje, że co za dużo, niezdrowo. [za: Deadline] Billy Porter dołączy do obsady filmustudia Sony. Wcieli się w postać matki chrzestnej Kopciuszka. Aktor prawdopodobnie zagra też wstudia Warner Bros., gdzie miałby użyczyć głosu Audrey, krwiożerczej roślinie. [za: The Hollywood Reporter / Collider] Colin Woodell zagra jedną z ważniejszych postaci w serialu platformy HBO Max. Główną bohaterką będzie stewardessa, która obudziła się w złym hotelu, nie w tym łóżku, co trzeba, z martwym mężczyzną u boku i żadnymi wspomnieniami na temat tego, jak do tego doszło. [za: Deadline]Amazon Studios zakupiło prawa do ekranizacji niedawno wydaje książki Leigh Bardugo. W planach jest produkcja serialu. Akcja książki rozgrywa się w alternatywnym świecie, gdzie na Uniwersytecie Yale działa tajna organizacja, która stoi na straży niebezpiecznych, magicznych sekretów. [za: Deadline]Koszykarz Bernard King, gwiazda drużyny New York Kicks, doczeka się filmowej biografii. Fabuła bazować będzie na jego autobiografii. [za: The Hollywood Reporter]Charlie Matthau szykuje serial telewizyjny na podstawie cyklu książek. Każdy z tomów poświęcony jest innemu uczniowi liceum imienia Franklina Delano w Bedford i przedziwnym, paranormalnym wydarzeniom, których są świadkami/ofiarami. [za: Deadline]Jim Henson Company będzie współpracować z Webtoon przy produkcji serialu animowanego dla młodzieży. Będzie to uwspółcześniona historia o tym, co robią i jak żyją olimpijscy bogowie. [za: Deadline]Książki Allison Patakio Elżbiecie Bawarskiej, cesarzowej Austrii i królowej Węgier staną się podstawą scenariusza serialu telewizyjnego. Tekst przygotuje Amy Jenkins. [za:Variety]Debiutancka powieść Erin A. Craigzostanie zekranizowana jako serial telewizyjny. Jest to gotycka, mroczna wariacja na temat bajki braci Grimm "Stańcowane pantofelki". Bohaterkami jest dwanaście królewskich córek, które każdej nocy przenoszą się do świata bogów, gdzie uczestniczą w balach kostiumowych. Kiedy kolejna z nich umiera, pozostałe łączą siły, by rozwikłać zagadkę rodzinnej klątwy i przeciwstawić się wszechmocnemu ojcu i knującej macosze. [za: Deadline]