Black Week na Allegro. To już ostatni dzień promocji. Sprawdźcie najciekawsze oferty

waga łazienkowa Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 99,99 zł 69,99 zł

blender marki Braun

449 zł 249 zł

odkurzacz pionowy Roborock

1 699 zł 799 zł











telewizor OLED LG 55 " 4K

5 299 zł 4 399 zł











myjka do okien Karcher WV6

369 zł 299 zł





To już ostatni dzień festiwalu promocji Black Week na Allegro , ale to wciąż dużo czasu na kupienie najbardziej pożądanych produktów taniej nawet o 60%! Podczas dzisiejszego Cyber Monday możecie uzupełnić braki w świątecznych prezentach dla swoich najbliższych, a przy okazji podarować coś także sobie. Promocyjne oferty obejmują bowiem takie kategorie, jak: zdrowie, moda, uroda, dom i ogród czy dziecko. W dziale elektronika czekają na Was natomiast dużo tańsze smartfony, ekspresy do kawy, komputery, słuchawki bezprzewodowe czy telewizory z najnowszymi technologiami. Setki ofert dają więc możliwość znalezienia dokładnie tego, czego szukacie. Sprawdźcie pod linkiem TUTAJ Poszczególne promocyjne oferty pojawiają się w różnych godzinach, warto więc dodać je do obserwowanych. Dzięki temu otrzymacie powiadomienie, gdy sprzedaż ruszy.Kolejna dobra wiadomość jest taka, że dzięki usłudze Allegro Pay Allegro daje możliwość zapłacenia za kupione produkty dopiero za 30 dni. Pamiętajcie również, że posiadacze pakietu Allegro Smart nie płacą za przesyłkę. Jeśli jeszcze go nie macie, możecie skorzystać z bezpłatnego okresu próbnego, w ramach którego otrzymacie 5 darmowych przesyłek do wykorzystania w ciągu 3 miesięcy.Wszystkie dostępne produkty znajdziecie na stronie POD LINKIEM TUTAJ. Część promocyjnych ofert będzie dostępnych wyłącznie w aplikacji mobilnej, wyszukujcie więc oznaczeń "App Only" i korzystajcie z promocji. Allegro oferuje także usługę Allegro Care, czyli ubezpieczenie zarówno nowych, jak i używanych przedmiotów w najważniejszych podkategoriach elektroniki na Allegro . Zakres i okres ochrony możecie dostosować do swoich indywidualnych potrzeb. Jeśli dojdzie do awarii lub kradzieży, możecie liczyć na szybką naprawę door-to-door bądź zwrot pieniędzy.Poniżej znajdziecie kilka przykładowych promocyjnych ofert, na które warto zwrócić uwagę. Więcej ofert w ramach festiwalu Black Week na Allegro dostępnych jest pod LINKIEM TUTAJ W komentarzach na Allegro – 26057 ocen i 3692 recenzji z imponującą średnią ocen 4,93! – czytamy między innymi, że to sprzęt dla masochistów, waga pokazuje bowiem wagę ciała z dokładnością do 50 g. Czujnik BIA precyzyjnie podaje też 13 innych informacji, takich jak: wskaźnik idealnej masy ciała, wskaźnik tkanki tłuszczowej, masę kości, poziom wody w ciele czy nawet typ sylwetki i ogólną ocenę zdrowia. Te wszystkie dane można przesyłać za pomocą bluetooth do aplikacji mobilnej na telefonie. Mi Body Composition Scale 2 zapamiętuje odczyt nawet 16 osób, tryb gościa daje natomiast możliwość odczytu danych bez ich zapisywania. Co więcej, na wadze można ważyć produkty od 100 g, np. owoce i warzywa. Urządzenie sprawdzi się więc też w kuchni. Trwałe wykonanie – bezpieczne szkło hartowane – gwarantuje długie użytkowanie.Producent zapewnia, że użyta w urządzeniu pionierska technologia ActiveBlade z ruchomymi ostrzami gwarantuje rozdrobnienie najtwardszych składników przy użyciu znacznie mniejszej siły niż wcześniej. Urządzenie posiada trzy tryby pracy odpowiednie do produktów o różnej konsystencji, tryb pulsacyjny sprawdzi się natomiast w przypadku konieczności równomiernego rozdrabniania składników. Blender posiada miarkę o pojemności 600 ml z oznaczeniami różnych jednostek miar. W opisie czytamy, że żadna z części, które mają kontakt z jedzeniem, nie zawiera szkodliwej substancji BPA. W zestawie znajdują się też szatkownica, podstawka oraz trzepaczka pomocna w pieczeniu ciast.Odkurzacz zwraca uwagę tym, że czyści zarówno suche, jak i mokre powierzchnie, jednocześnie je osuszając. Podczas mycia podłogi szczotki same się czyszczą, można więc spokojnie zapomnieć o wyrzymaniu brudnego mopa. Producent zapewnia, że zwrotna głowica porusza się gładko między takimi przeszkodami, jak nogi stołów czy krzeseł, a nawet ludzi. Przeciwbieżne rolki zapewniają natomiast łatwość w sterowaniu zarówno w przód, jak i w tył. Czyszczenie wałków po sprzątaniu też nie wygląda na uciążliwe – wystarczy nacisnąć jeden przycisk i opróżnić pojemnik z brudną wodą. Przy jednym ładowaniu odkurzacz czyści powierzchnię do 280 m2 bądź zapewnia 35 minut nieprzerwanej pracy.Opis telewizora posiada intrygujące określenie "samoświecące piksele", z których składa się ekran OLED. Ta nowa technologia polegająca na niezależnym i samoczynnym zaświecaniu pojedynczych pikseli daje bardzo wysoki poziom realizmu i pozwala uzyskać idealną czerń – zdecydowanie lepszą niż w telewizorach LED i Mini-LED. Samoświecące piksele, które mogą się włączać i wyłączać niezależnie od siebie, dają też nieskończony kontrast i niespotykaną dotąd wierność reprodukcji barw, co oznacza, że kolory na ekranie są właśnie takie, jak założyli to twórcy oglądanych materiałów. Co więcej, procesor opierający się na sztucznej inteligencji wykorzystuje algorytmy uczenia się do analizy i optymalizacji treści. Dość napisać, że regulacja obrazu i dźwięku odbywa się tu automatycznie, co zapewnia spektakularne wrażenia. A to z pewnością docenią miłośnicy dynamicznych sportów na ekranie. Producenci sprzętu przygotowali dla nich także opcję sportowych powiadomień, które informują o początku, trwaniu i zakończeniu meczu. Nawet podczas oglądania innych treści. Pełną specyfikację telewizora znajdziecie POD LINKIEM TUTAJ Z zalet urządzenia, poza usprawnieniem samego mycia okien, przyspieszającym tę czynność nawet do trzech razy, należy wymienić jego długi czas pracy na jednym ładowaniu – 100 minut może się okazać czasem wystarczającym na wykonanie niezbędnych czynności w średniej wielkości mieszkaniu; wyświetlacz na bieżąco pokazuje, ile minut pracy jeszcze nam zostało. Listwa czyszcząca jest natomiast tak zbudowana, że dociera do samej podłogi i czyści blisko krawędzi okien. Urządzenie działa cicho, a zbiornik na płyn można łatwo opróżnić bez konieczności wchodzenia z nim w jakiekolwiek interakcje. Myjka przeznaczona jest do czyszczenia nie tylko szyb i okien, ale też wszystkich gładkich powierzchni.Więcej ofert w ramach festiwalu Black Week na Allegro znajdziecie pod LINKIEM TUTAJ