"Vinci 2" hitem polskich kin? Znamy wynik z weekendu otwarcia

Ile osób zobaczyły w weekend film "Vinci 2"?

Zwiastun filmu "Vinci 2"

Pierwszymi wynikami dotyczącymi frekwencji na filmiepodzielił się dystrybutor, Warner Bros. Polska. Z udostępnionych danych wynika, że film zobaczyło bliskoJak podaje Warner Bros., taki wynik wystarczył, by w weekendbył numerem jeden polskiego box office'u. Czy jednak można mówić o hicie? Wszystko zależy od tego, z czym porównamy. Niespełna. Jednak do numeru jeden obrazowi Juliusza Machulskiego jest bardzo daleko. Najlepszym polskim otwarciem roku pozostajesprzedanych biletów.Cuma ( Robert Więckiewicz ), emerytowany mistrz złodziejskiego fachu, wiedzie spokojne życie na andaluzyjskim wybrzeżu Hiszpanii. Niespodziewanie dostaje propozycję kolejnego skoku. Odmawia – aż dowiaduje się, że Chudy ( Mirosław Haniszewski ) – dawny partner Grubego, dziś rywal – planuje największy napad w Krakowie i to bez niego. Co gorsza, z nową, młodą ekipą – szybką, pewną siebie i działającą bez sentymentów ( Piotr Witkowski Jędrzej Hycnar ).Dla Cumy to nie tylko wyzwanie. To sprawa osobista. Wraca, żeby udowodnić, że nadal jest złodziejem numerem jeden. Żeby odzyskać szacunek. I wyrównać rachunki.Razem z dawnymi przyjaciółmi ( Borys Szyc Jacek Król ) i na nowo skompletowaną ekipą ( Zofia Jastrzębska Jan Sałasiński ) Cuma wchodzi do gry na własnych zasadach.Plan? Prosty: ukraść to, co planują inni, i zrobić to lepiej.Szybko jednak wszystko zaczyna wymykać się spod kontroli. Problem w tym, że nikt nie gra tu czysto. Cuma trafia na celownik upartego gliny ( Łukasz Simlat ) i bezwzględnego agenta FBI, niegdyś komisarza Wilka ( Marcin Dorociński ), który wraca do Krakowa z nową misją i starymi porachunkami. Rozpoczyna się gra o najwyższą stawkę – pełna podstępów, zaskoczeń i mistrzowskich trików.