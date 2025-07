Świetna wiadomość dla fanów serialu "Pozłacany wiek"

TUTAJ.

Kostiumowy hit HBO będzie kontynuowany

Zwiastun serialu "Pozłacany wiek"

to nowy kostiumowy hit Juliana Fellowsa , twórcy legendarnego. Jego akcja rozgrywa się pod koniec XIX wieku w Nowym Jorku.Po śmierci ojca młoda Brook przeprowadza się z rolniczej Pensylwanii do Nowego Jorku, aby tam zamieszkać z bogatymi ciotkami Agnes van Rhijn oraz Adą Brook. Spędzając czas w towarzystwie Peggy Scott, początkującej pisarki, która szuka pretekstu, aby zacząć wszystko od nowa, Marian przypadkowo zostaje uwikłana konflikt między jedną z ciotek, dziedziczką starej fortuny, a jej bogatymi sąsiadami - bezwzględnym potentatem kolejowym i jego ambitną żoną - George'em i Berthą Russellami.W trzecim sezonie stara gwardia słabnie, a Russellowie są gotowi przejąć palmę pierwszeństwa w społecznej elicie Nowego Jorku. Bertha dąży do wyniesienia rodziny na niebotyczny poziom, podczas gdy George ryzykuje wszystko w inwestycji, która może zrewolucjonizować kolejnictwo. Z kolei rodzina Brooksów pogrąża się w chaosie, a Peggy poznaje przystojnego lekarza z Newport.Trzeci sezon to pasmo triumfów dla HBO. Każdy kolejny odcinek miał widownię wyższą od poprzedniego. Dlatego też nie powinien dziwić fakt, że choć do końca pozostały jeszcze dwa odcinki, to stacja już ogłasza zamówienie kontynuacji.