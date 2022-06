Box Office Świat: I jest ich 49. "Top Gun: Maverick" z miliardem dolarów

41,2 mln dolarów

Gorąco jest nie tylko w Europie, ale też i w kinach na całym świecie. Po 31 dniach od premiery " Top Gun: Maverick " zaliczył historyczne wydarzenie. Został 49. filmem, którego globalne wpływy przekroczyły miliard dolarów. 521,7 mln z tej kwoty pochodzi z Ameryki, zaś 484,7 mln z reszty świata.Jednak w weekendowym zestawieniu " Top Gun: Maverick " zajął drugie miejsce. Jego wpływy wyniosły. Prawie 1/4 z tej kwoty pochodzi z Korei Południowej. Mimo poważnej konkurencji ze strony dwóch lokalnych produkcji widowisko z Tomem Cruise'em zajęło pierwsze miejsce zgarniając w weekend 9,6 mln dolarów. W sumie na koniec tygodnia miało tam 12,9 mln dolarów.Minimalnie lepiej w naszym zestawieniu poradził sobie " Jurassic World: Dominion ". Jego weekendowe wpływy wyniosły, z czego 285 tysięcy pochodzi z premierowego weekendu w Ukrainie, gdzie pomimo wojny część kin wciąż działa.Globalne wpływy " Jurassic World: Dominion " wynoszą obecnie 747 milionów dolarów. Z tego 443,8 mln pochodzi spoza granic USA.Numerem trzy jest najlepsza od kilku miesięcy chińska nowość, " Ren Sheng Da Shi " (Lighting Up The Stars). W ciągu pierwszych trzech dni wyświetlania ta krzepiąca historia zwolnionego z więzienia właściciela domu pogrzebowego, który po przypadkowym spotkaniu z dziewczynką zmienia swoje spojrzenie na świat, zarobiła świetne. To wystarczyło do zajęcia w Chinach pierwszego miejsca.Na czwartym miejscu wylądowała animacja " Buzz Astral " z wynikiem. Filmowi nie bardzo pomogła premiera we Francji, gdzie po pięciu dniach ma na koncie średnie 3,1 mln dolarów.Najlepszą hollywoodzką premierą tygodnia okazał się " Elvis ". Jego weekendowe wpływy szacujemy na. Ponieważ w wielu miejscach pokazywany był już od środy, to w sumie na koniec tygodnia miał na koncie 20 milionów dolarów. Spośród 50 rynków, na których film zadebiutował, godne odnotowania wyniki zanotował w Australii i Wielkiej Brytanii. W oby tych krajach na koniec niedzieli miał po 4,7 mln dolarów.Nasze zestawienie zamyka druga hollywoodzka nowość tygodnia - " Czarny telefon ". Horror zadebiutował w 45 krajach i zarobił w nich w weekend ok.. A to oznacza, że od środowej premiery na jego koncie wylądowało 12,5 mln dolarów. Najlepszymi rynkami były Meksyk (3,4 mln dolarów) i Wielka Brytania (1,7 mln).